Стала известна судьба формата «все включено» в отелях Турции

Посол Бильгич: Турция сохранит формат «все включено» в отелях в 2024 году

Турция сохранит размещение по типу «все включено» в отелях страны в 2024 году. О судьбе популярного формата рассказал турецкий посол в России Танжу Бильгич, его слова приводит ТАСС.

Дипломат выразил уверенность, что гостиницы, которые работают по системе «все включено», продолжат это делать и после Нового года. «Будут возможности для такого типа размещения», — отметил Бильгич, комментируя информацию о возможном пересмотре такого формата отдыха.

Ранее стало известно, что российские туроператоры начали предлагать путевки в отели Турции с безалкогольной системой «все включено». В Ассоциации туроператоров России пояснили, что покупка таких туров позволяет путешественникам сэкономить на отдыхе.