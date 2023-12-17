Стало известно о неожиданном новогоднем подарке для Путина от Украины

Mainichi Shimbun: раскол в киевской верхушке стал новогодним подарком для России

Раскол в киевской верхушке и сокращение западной поддержки Украины стали неожиданным новогодним подарком для президента России Владимира Путина, об этом заявило издание Mainichi Shimbun.

Авторы статьи считают, что республика находится в крайне тяжелом положении, начавшееся в июне контрнаступление не принесло успехов даже полгода спустя, Запад начал снижать объемы помощи, а некогда прочные отношения между властями и военными стали разрушаться.

Как стало известно, эскалация конфликта на Ближнем Востоке погасила международный интерес к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ситуации в стране в целом. Кроме того, у Вооруженных сил (ВСУ) не получилось прорвать российскую оборонительную линию, подкрепленную минными полями, а военные сумели справиться практически со всей западной техникой, переданной Киеву.

Издание также допустило прекращение поддержки Украины со стороны США из-за разногласий в Конгрессе и отсутствия гарантий переизбрания американского лидера Джо Байдена.

Таким образом, настроения союзников и обстановка внутри страны подходит к критической отметке и играет на руку России, заключили авторы материала.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова сообщила, что ВСУ готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне из-за нехватки боеприпасов. По ее словам, зимой придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление.

