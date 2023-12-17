Премьер Словакии Фицо: попытки Запада ослабить Россию через Украину провалились

Запад хочет ослабить Россию с помощью Украины, но эта стратегия не работает. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, западные страны не хотят признавать, что их попытки повлиять на Россию провалились. «Дань со всеми процентами заплатит Украина. Она заплатит десятками тысяч солдат, разрушенной страной и, возможно, лишится части своей суверенной территории», — отметил политик.

Словацкий премьер недоволен тем, что Евросоюз не имеет мирных инициатив по Украине. Как уточнил политик, его призывы к действиям в направлении мирного урегулирования остались без ответа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад пытается ослабить, разобщить и уничтожить Россию.