Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 17 декабря 2023Бывший СССР

Украинские беженцы пожаловались на отъем детей в Европе

На Украине озаботились частыми случаями отъема детей у соотечественников в ЕС

Фото: Joshua Reddekopp / Unsplash

Украинские юристы озаботились частыми случаями отъема детей у соотечественников-беженцев в странах Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание «Зеркало недели».

18-летняя украинка Людмила Колтуновская, которая проживает во французском городе Эвре и находится в статусе временной защиты, пожаловалась, что социальная служба прямо в роддоме отобрала у нее новорожденного. Уточняется, что сотрудники службы посчитали, что «мать холодно относится к ребенку».

Ситуация привлекла внимание посольства Украины во Франции, Минюста и украинских волонтеров. Однако на прошедшее 11 декабря заседание представители указанных ведомств и организаций допущены не были. Тем не менее суд постановил вернуть ребенка родителям, но с сохранением консультативного сопровождения.

По словам адвоката матери Марины Семеновой, этот случай далеко не единичный. Она подчеркнула, что сталкивалась с похожими происшествиями в Эстонии, Дании, Польше и Германии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о наличии у Москвы обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе. Он уточнил, что только известные России случаи исчисляются десятками.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

      Сотни тысяч россиян остались без света

      Тринадцать человек погибли при обрушении крыши спортцентра в Аргентине

      Москвичам назвали срок окончания снегопада

      Глава Дагестана назвал причину событий в аэропорту Махачкалы

      Москвичам сообщили об опасной погоде

      Российский подъезд превратился в ледяную пещеру из-за халатности коммунальщиков

      Путин рассказал о планах на Новый год

      Во Франции задержали киберсталкера за травлю мэра Парижа в сети

      На Украине начали вручать повестки в торговых центрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости