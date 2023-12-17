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02:51, 17 декабря 2023Культура

Умер американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис»

Умер 93-летний американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Аксельрод

Фото: Unsplash

В возрасте 93 лет умер американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в сериалах «Клиника», «Офис», «Декстер». Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Уточняется, что актер умер 28 ноября «по естественным причинам» в Лос-Анджелесе. Аксельрод не дожил до 94 лет всего два месяца.

Актер снялся во многих проектах, в числе которых «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия», «В Филадельфии всегда солнечно».

Ранее ведущая звезда Голливуда 1970-х годов, американский актер Райан О'Нил, умер в возрасте 82 лет. Известно, что в 2001 году у актера был диагностирован хронический лейкоз, а в 2012-м — рак простаты. О'Нил начинал со съемок в различных американских телешоу в 1960-х годах.

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      Юлия Мискевич
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