Умер грузинский кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани, ему было 89 лет

Умер известный грузинский кинорежиссер и поэт Отар Иоселиани. Об этом РБК рассказал его близкий друг, российский фотограф и журналист Юрий Рост.

По его словам, Иоселиани скончался ночью 17 декабря. Ему было 89 лет.

Режиссер прославился после выхода драмы «Листопад» в 1966 году, которую запретили показывать в Грузии. При этом в 1968 году фильм получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премию имени Жоржа Садуля Фонда культуры Франции.

В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию из-за конфликта с Госкино. Там он снял фильмы «И стал свет» и «Фавориты луны», получившие специальные призы жюри Венецианского кинофестиваля, а также другие картины.