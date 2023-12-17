Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест

Участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет

Ушел из жизни участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский. Об этом сообщила Федерация альпинизма России.

Заслуженному мастеру спорта СССР по альпинизму, обладателю неофициального титула «Снежный барс» было 86 лет.

Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест, весной 1982 года. До этого ему 11 раз покорились горы-семитысячники в СССР.

В декабре 2022 года умерла альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ее «Лыжной бабушкой Камчатки».