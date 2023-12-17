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01:25, 17 декабря 2023Россия

Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест

Участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет

Фото: В. Чистяков / РИА Новости

Ушел из жизни участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский. Об этом сообщила Федерация альпинизма России.

Заслуженному мастеру спорта СССР по альпинизму, обладателю неофициального титула «Снежный барс» было 86 лет.

Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест, весной 1982 года. До этого ему 11 раз покорились горы-семитысячники в СССР.

В декабре 2022 года умерла альпинистка Людмила Аграновская, первая в СССР получившая звание «Снежный барс». Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ее «Лыжной бабушкой Камчатки».

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      Марина Совина
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