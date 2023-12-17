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15:34, 17 декабря 2023Экономика

В Минсельхозе назвали срок снижения цен на яйца

Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду на то, что снижение цен на яйца наступит после Нового года. Срок уменьшения стоимости продукта он назвал в кулуарах съезда «Единой России», его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минсельхоза, процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц почти завершился. Он отметил, что в ближайшее время в страну должны привезти яйца из Азербайджана и Турции, что позволит скорректировать цены.

Патрушев также подчеркнул, что яйца — сезонный продукт и в это время их стоимость всегда возрастает.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. В частности, межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен со стороны крымских производителей яиц «Партизан» и СП «Октябрьское».

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      Алина Черненко
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