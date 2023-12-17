В Минсельхозе назвали срок снижения цен на яйца

Глава Минсельхоза выразил надежду на снижение цен на яйца после Нового года

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду на то, что снижение цен на яйца наступит после Нового года. Срок уменьшения стоимости продукта он назвал в кулуарах съезда «Единой России», его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минсельхоза, процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц почти завершился. Он отметил, что в ближайшее время в страну должны привезти яйца из Азербайджана и Турции, что позволит скорректировать цены.

Патрушев также подчеркнул, что яйца — сезонный продукт и в это время их стоимость всегда возрастает.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. В частности, межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен со стороны крымских производителей яиц «Партизан» и СП «Октябрьское».