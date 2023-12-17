В российском городе обрушилась крыша аварийного дома

В Орле крыша аварийного дома обрушилась под тяжестью снега

В Орле крыша дома, признанного аварийным, обрушилась под тяжестью снега. Внимание на случившееся в российском городе обратили «Вести Орел».

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Васильевская, 146. Постройка была признана аварийной два года назад, в настоящее время она отключена от коммуникаций. При этом на данный момент в девяти квартирах этого дома проживают 13 человек, в том числе двое детей.

В момент происшествия жильцы услышали грохот и выбежали во двор. Более точная информация о пострадавших пока отсутствует. Пострадавших временно переселят в гостиницу «Русь».

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, туда же приехал мэр города Юрий Парахин. «Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечение питанием, вывоз имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильем», — заявил градоначальник.

Ранее в этот же день стало известно, что в Миассе подъезд превратился в ледяную пещеру из-за халатности сотрудников коммунальных служб.