Российский подъезд превратился в ледяную пещеру из-за халатности коммунальщиков

В Челябинской области прокуратура начала проверку из-за льда в подъезде дома

Прокуратура Миасса (Челябинская область) начала проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома на улице Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение требований законодательства со стороны управляющей организации. По итогам правоохранители оценят действия ответственных лиц и решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сейчас удалось установить, что в подъезде дома образовалась наледь из-за испарений, идущих из цокольного этажа.

Подъезд с наледью попал на видео, которое было опубликовано в группе «Народный фронт | Челябинская область». На кадрах видно, что лед со снегом появился на потолке, перилах и даже стенах. На полу также можно заметить слой снега.

Ранее в Тюмени подъезд жилого дома изнутри покрылся наледью.