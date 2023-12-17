В российском городе потолок квартиры обрушился на детскую кровать

«Мегаполис»: в Санкт-Петербурге потолок квартиры обрушился на детскую кровать

В Санкт-Петербурге из-за текущей крыши потолок квартиры обрушился на детскую кровать. Об этом сообщает издание «Мегаполис».

Уточняется, что инцидент произошел около полуночи 17 декабря в доме №18 на Сызранской улице в Московском районе российского города. Ребенка в тот момент в комнате не было. Из-под оголившихся перекрытий с крыши течет вода, которая намочила всю мебель, полы и подоконник. Семья сообщила о ЧП в управляющую компанию и в аварийную службу, но не дождалась никакой реакции.

Жильцы пожаловались журналистам, что за последние четыре года они не раз страдали от протечек, и пояснили, что обращались в разные инстанции. По их словам, крышу латали, но «все оказалось бесполезным».

Ранее в Орле под тяжестью снега обрушилась крыша дома, признанного аварийным. В момент происшествия жильцы услышали грохот и выбежали во двор.

