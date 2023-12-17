В российском регионе поймали растерзавшего нескольких собак тигра

В Приморском крае поймали амурского тигра, растерзавшего нескольких собак

В селе Дмитриевка (Приморский край) специалисты отловили амурского тигра, который в начале декабря растерзал нескольких собак. Об этом сообщают «Вести:Приморье».

Хищника в российском регионе поймали в ночь на 17 декабря. Его доставили в центр реабилитации диких животных «Тигр», который находится в селе Алексеевка. Там тигра осмотрят специалисты и решат, что делать с ним дальше. Если животное здорово и может самостоятельно охотиться, то его, скорее всего, выпустят в малонаселенной местности на территории ареала амурского тигра. Если же он болен, то его оставят жить в центре.

Ранее сообщалось, что в селе Дмитриевка тигр пробрался на территорию дома на улице Мира и напал на сторожевого пса. 55-летний хозяин хотел побежать на помощь своему питомцу, но его остановила жена и закрыла дверь дома на замок. После произошедшего супруги позвонили в полицию.