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19:53, 10 декабря 2023Россия

В российском регионе тигр растерзал собаку на глазах у хозяина

В Приморском крае амурский тигр растерзал собаку на глазах у хозяина

Фото: Vaclav Sebek / Shutterstock / Fotodom

В российском регионе амурский тигр растерзал собаку на глазах у хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В селе Дмитриевка Приморского края животное пробралось на территорию дома на улице Мира и напало на сторожевого пса. 55-летний хозяин хотел побежать своему питомцу на помощь, но его остановила жена и закрыла дверь дома на замок. После произошедшего супруги позвонили в полицию и сотрудникам охотнадзора, которые, в свою очередь, обработав информацию, отправились на поиски тигра.

Местные жители отмечают, что в последний раз видели хищника у своих домов 50 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в километре от села Обор нашли растерзанного тигром пенсионера, врачи не смогли его спасти. Амурский тигр выследил собаку мужчины и унес ее в лес. Он услышал визг питомца и отправился вслед за хищником в чащу, чтобы спасти собаку. Когда он нашел питомца без признаков жизни, его заметил тигр и впоследствии напал.

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      Мария Винар
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