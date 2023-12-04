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14:13, 4 декабря 2023Россия

Растерзанного тигром пенсионера нашли близ российского села

В Хабаровском крае у села Обор нашли растерзанного тигром пенсионера

Кадр: Telegram-канал Mash

В Хабаровском крае в километре от села Обор нашли растерзанного тигром пенсионера, врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Амурский тигр выследил собаку мужчины и унес ее в лес. Он услышал визг питомца и отправился вслед за хищником в чащу, чтобы спасти собаку. Когда он нашел питомца без признаков жизни, его заметил тигр и впоследствии напал.

Как уточняется на сайте Следственного комитета по Хабаровскому краю, после случившегося правоохранители начали проверку. «В настоящее время контролирующими органами решается вопрос об изъятии особи тигра из дикой природы», — уточнили в СК.

В Хабаровском крае случаи нападения тигров на людей не редкость. В июне амурский тигр напал на лесозаготовителя в районе имени Лазо. Хищник находился в сильно истощенном состоянии и напал на человека в пяти километрах от поселка Золотой. До этого тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Мужчину доставили в краевую больницу, где экстренно ампутировали конечность.

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      Анастасия Шейкина
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