Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 30 июня 2023Россия

Истощенный амурский тигр напал на россиянина

В Хабаровском крае в районе поселка Золотой истощенный амурский тигр напал на рабочего

Фото: Unsplash.com

Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Об этом сообщило управление охотничьего хозяйства правительства региона на своем сайте.

В управлении сообщили, что тигр находился в сильно истощенном состоянии, он напал на человека в пяти километрах от поселка Золотой. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения, более подробных данных о его состоянии не приводится.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Мужчину доставили в краевую больницу №1 имени Сергеева, где экстренно ампутировали конечность.

Число конфликтных ситуацией с амурскими тиграми в Хабаровском крае за последний год увеличилось. Это, в частности, происходит из-за сокращения популяции кабана — на животного в российском регионе запретили охотиться в течение трех лет.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе неизвестных беспилотников по базе ЧВК «Вагнер» в Ливии

    В России предложили создать ОСАГО для IT на случай кибератак и утечек

    Истощенный амурский тигр напал на россиянина

    Обладатель Кубка Стэнли дал совет выбранным на драфте НХЛ российским игрокам

    Влюбившуюся в священника монахиню заподозрили в сексе с ним

    Военный аналитик оценил последствия удара по штабу ВСУ в Краматорске

    В БРИКС отметили бесперспективность обсуждения кризиса на Украине без России

    Фитнес-модель из Москвы рассказала об изменениях в жизни после принятия ислама

    Названы сроки первого запуска космического корабля Dream Chaser

    В Германии назвали российский бич для танков НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости