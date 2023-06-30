Истощенный амурский тигр напал на россиянина

В Хабаровском крае в районе поселка Золотой истощенный амурский тигр напал на рабочего

Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Об этом сообщило управление охотничьего хозяйства правительства региона на своем сайте.

В управлении сообщили, что тигр находился в сильно истощенном состоянии, он напал на человека в пяти километрах от поселка Золотой. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения, более подробных данных о его состоянии не приводится.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Мужчину доставили в краевую больницу №1 имени Сергеева, где экстренно ампутировали конечность.

Число конфликтных ситуацией с амурскими тиграми в Хабаровском крае за последний год увеличилось. Это, в частности, происходит из-за сокращения популяции кабана — на животного в российском регионе запретили охотиться в течение трех лет.