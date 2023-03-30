Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 30 марта 2023Россия

Тигр отгрыз россиянину руку

В Хабаровском крае амурский тигр отгрыз рабочему руку

Фото: Vladimir Konstantinov / Reuters

В Хабаровском крае амурский тигр напал на рабочего и отгрыз ему руку. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, хищник практически разорвал руку россиянина, в связи с чем его доставили в краевую больницу №1 имени Сергеева, где экстренно ампутировали руку.

Не сообщается, где именно тигр напал на мужчину. Обстоятельства происшествия выясняются.

Это не первый случай нападения тигра на людей в Хабаровском крае. В феврале тигр напал на двух молодых охотников. Тогда хищник набрел на охотничью сторожку, разбил окно и набросился на находившихся там мужчин, один из которых убил тигра из ружья. Одному из охотников тигр разорвал спину — хищник в момент нападения был худым и голодным.

До этого в труднодоступной местности Советско-Гаванского района нашли растерзанное тигром тело охотника. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты.

Амурские тигры, случаи нападения которых на людей и животных в Хабаровском крае участились, занесены в Международную Красную книгу. Эти хищники в России обитают, помимо Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Генштаб ВСУ признал успехи российской армии в Артемовске
Психолог перечислила методы борьбы с синдромом самозванца
Россиян предупредили об опасности популярной пищевой привычки
Певица появилась на премии в прозрачном платье без нижнего белья
Тигр отгрыз россиянину руку
Украинский пленный рассказал о сети подземных ходов ВСУ в Артемовске
Стала известна реакция Неймара на проигрыш миллиона евро на ставках
Россия выразила готовность сотрудничать с Венгрией по нацменьшинствам на Украине
Во Франции отреагировали на обучение бойцов ВСУ французскими военными
Движение по трассе Москва — Петербург приостановили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.