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07:28, 14 февраля 2023Россия

Тигр разорвал спину 19-летнему охотнику в российском регионе

РЕН ТВ: в Хабаровском крае тигр напал на охотников, 19-летнему парню хищник разорвал спину

Светлана Шевченко/РИА Новости

Тигр напал на двух молодых охотников в Хабаровском крае, 19-летнему молодому человеку хищник разорвал спину. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 14 февраля, со ссылкой на источник.

По информации собеседника телеканала, зверь в российском регионе набрел на охотничью сторожку. Он разбил окно и набросился на находившихся там мужчин. Один из них выстрелил в хищника из ружья и убил.

19-летний охотник после встречи с тигром получил серьезные ранения. «Сильно пострадал: тигр ему спину порвал и укусил», —разъяснил источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшего спустя двое суток после нападения хищника удалось эвакуировать на вертолете в хабаровскую ККБ имени Сергеева. Сейчас за жизнь юноши борются врачи, он потерял много крови.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, застреленный тигр был очень худым и голодным.

13 февраля сообщалось, что в Советско-Гаванском районе Хабаровского края охотник погиб от нападения тигра.

Одежда россиянина оказалась разодрана в клочья, на сапоге нашли следы зубов и когтей. Рядом с растерзанным телом мужчины обнаружили охотничий карабин со следами крови и патроном в патроннике.

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Анна Щербакова
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