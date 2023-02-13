В российском регионе нашли растерзанное тигром тело мужчины

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края охотник погиб от нападения тигра

В Хабаровском крае охотник погиб от нападения тигра — его растерзанное тело нашли в Советско-Гаванском районе. Об этом сообщили в администрации района, передает ТАСС.

Там добавили, что останки человека нашли в районе поселения Нельма в южной части района, рядом обнаружили следы, похожие на тигриные. Погибшим оказался житель Сахалина — он приезжал в российский регион для охоты. Родственники начали искать мужчину, когда тот перестал выходить на связь.

Как пишет KP.RU, одежда охотника оказалась разодрана в клочья, на сапоге нашли следы зубов и когтей. Рядом с растерзанным телом мужчины обнаружили охотничий карабин со следами крови и патроном в патроннике.

Населенный Пункт Нельма расположен в устье реки Нельма. С этим поселением нет наземного сообщения — летом до него возможно добраться только морем, а зимой только по воздуху. В Нельме постоянно никто не живет, там расположено несколько зимовий для жизни охотников.

Ранее в лесу Ванинского района Хабаровского края человек погиб при нападении тигра, его растерзанное тело нашли без головы. Расследованием гибели человека занялся Следственный комитет (СК).