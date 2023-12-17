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14:18, 17 декабря 2023Мир

В секторе Газа обнаружили тоннели ХАМАС

ЦАХАЛ обнаружил три тоннеля ХАМАС у школы БАПОР в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram об обнаружении трех тоннелей ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

«Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей», — сказано в сообщении армии.

Кроме того, во время еще одного инцидента военнослужащие ЦАХАЛ разрушили склад оружия, расположенный в доме боевика ХАМАС. Это был важный центр вооружения ячеек ХАМАС в районе Шеджайя, добавили в ЦАХАЛ.

Помимо этого, военные нашли тоннель длиной более 15 метров, из которого ХАМАС до этого осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Израиля.

Ранее в Германии сорвали теракт ХАМАС. Уточняется, что немецкие правоохранительные органы арестовали четырех подозреваемых в подготовке теракта, связанных с палестинской радикальной группировкой.

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      Анастасия Заикина
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