В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.
Сийярто отметил, что Венгрия не видит исходящей со стороны России опасности европейским государствам, в том числе находящимся на востоке континента. С его точки зрения их безопасность гарантирована участием в НАТО.
«Не думаю, что Россия нападет на кого-то из членов НАТО, потому что НАТО — самый сильный оборонный союз в мире», — подчеркнул глава МИД Венгрии.
Ранее Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории. По его словам, решение о присоединении Болгарии к Шенгену могут принять в ближайшее время.