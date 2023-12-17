В Венгрии заявили об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России

Сийярто: Венгрия не видит угрозы странам ЕС со стороны России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об отсутствии угрозы для стран ЕС со стороны России. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Сийярто отметил, что Венгрия не видит исходящей со стороны России опасности европейским государствам, в том числе находящимся на востоке континента. С его точки зрения их безопасность гарантирована участием в НАТО.

«Не думаю, что Россия нападет на кого-то из членов НАТО, потому что НАТО — самый сильный оборонный союз в мире», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории. По его словам, решение о присоединении Болгарии к Шенгену могут принять в ближайшее время.

