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10:13, 17 декабря 2023Россия

Власти рассказали об атаке БПЛА на Липецкую область

Губернатор Артамонов: жертв и разрушений после атаки ВСУ на Липецкую область нет

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На территории Липецкой области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

По его словам, жертв и разрушений в результате атаки нет.

«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие», — рассказал представитель власти. Он заверил, что в области принят весь необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Артамонов добавил, что взаимодействует с Минобороны России и держит ситуацию на личном контроле.

Ранее российское оборонное ведомство доложило, что силы ПВО ночью перехватили и уничтожили в российских регионах 33 дрона Вооруженных сил Украины.

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