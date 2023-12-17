Власти рассказали об атаке БПЛА на Липецкую область

Губернатор Артамонов: жертв и разрушений после атаки ВСУ на Липецкую область нет

На территории Липецкой области силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram.

По его словам, жертв и разрушений в результате атаки нет.

«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион. Я прошу всех сохранять спокойствие», — рассказал представитель власти. Он заверил, что в области принят весь необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Артамонов добавил, что взаимодействует с Минобороны России и держит ситуацию на личном контроле.

Ранее российское оборонное ведомство доложило, что силы ПВО ночью перехватили и уничтожили в российских регионах 33 дрона Вооруженных сил Украины.