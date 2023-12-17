Во Франции задержали киберсталкера за травлю мэра Парижа в сети

Journal du Dimanche: во Франции задержан мужчина за травлю мэра Парижа в соцсети

Французская полиция задержала мужчину, занимавшегося травлей мэра Парижа Анн Идальго в интернете. Об этом сообщает издание Journal du Dimanche со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что с июня по сентябрь задержанный высказывался против Идальго в соцсети X (бывший Twitter). Мужчину обвинили в подстрекательстве к совершению преступлений, призывах к ненависти или насилию в связи с происхождением, угрозах смерти и публичных оскорблениях. В публикации говорится, что он уже признал авторство постов и успел извиниться.

«Скрывавшегося под псевдонимом Pinochet@75surCent идентифицировали следователи бригады по борьбе с преступлениями против личности и задержали в четверг, 14 декабря, а затем заключили под стражу», — говорится в статье. Киберсталкеру, как его называет издание, грозит до 3 лет тюрьмы и штраф до 30 тысяч евро.

В начале октября в столице Франции жители стали жаловаться на большое количество постельных клопов. Большие клопы ползают по поездам и автобусам Парижа, а также в больницах и кинотеатрах. Насекомых заметили даже в главном аэропорту города. Французские спецслужбы нашли в этой ситуации «русский след».