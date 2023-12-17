Звезда «Дома-2» ушел добровольцем на СВО

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов ушел добровольцем на СВО

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Звезда телепроекта заключил контракт в Нижневартовске в пятницу, 15 декабря. Он рассказал, что не хотел отправляться на фронт из Москвы, Сочи или родного Ярославля. «Объясняется все просто: в Нижневартовске, как ни в одном другом городе, чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам», — заявил Задойнов. По его словам, находиться дома ему не позволяет совесть.

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе каждый раз всякая "нечисть" будет покушаться на наш суверенитет, пытаться переписать историю», — пояснил экс-участник телешоу.

Задойнов добавил, что старшие дети приняли его решение, как и супруга. «Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю», — заключил он.

Александр Задойнов служил в реактивном дивизионе, обучался стрелковому делу.

Ранее бывшего участника «Дома-2» Никиту Барышева обокрали в Москве почти на два миллиона рублей, когда он приехал в столицу в отпуск из зоны спецоперации.