Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:26, 17 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» ушел добровольцем на СВО

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов ушел добровольцем на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов ушел добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал «Мегаполис».

Звезда телепроекта заключил контракт в Нижневартовске в пятницу, 15 декабря. Он рассказал, что не хотел отправляться на фронт из Москвы, Сочи или родного Ярославля. «Объясняется все просто: в Нижневартовске, как ни в одном другом городе, чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам», — заявил Задойнов. По его словам, находиться дома ему не позволяет совесть.

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе каждый раз всякая "нечисть" будет покушаться на наш суверенитет, пытаться переписать историю», — пояснил экс-участник телешоу.

Задойнов добавил, что старшие дети приняли его решение, как и супруга. «Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю», — заключил он.

Александр Задойнов служил в реактивном дивизионе, обучался стрелковому делу.

Ранее бывшего участника «Дома-2» Никиту Барышева обокрали в Москве почти на два миллиона рублей, когда он приехал в столицу в отпуск из зоны спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца

      В Одессе произошли взрывы

      Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии

      Сотрудник МИД Франции погиб при ударе Израиля в секторе Газа

      Звезда «Дома-2» ушел добровольцем на СВО

      Трамп цитатой Путина раскритиковал политику Байдена

      Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве

      ЕС запустил процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций

      В США заявили о пропаже у Зеленского новогоднего настроения

      В Петербурге задержали бывшего сенатора по делу о мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости