12 детей и один взрослый пострадали в ДТП на российской трассе

Под Уфой школьный автобус столкнулся с «КамАЗом», 12 детей пострадали

12 детей и взрослый пострадали в результате ДТП под Уфой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, столкнулись школьный автобус и «КамАЗ». Дети ехали на экскурсию на карамельную фабрику. О предполагаемом виновнике ДТП не сообщается.

Всего в салоне автобуса находились 26 детей и 6 взрослых. Шестерых школьников госпитализировали. Среди пострадавших — водитель автобуса.

Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем. В больницу доставили троих пострадавших.