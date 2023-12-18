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11:06, 18 декабря 2023Россия

12 детей и один взрослый пострадали в ДТП на российской трассе

Под Уфой школьный автобус столкнулся с «КамАЗом», 12 детей пострадали

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

12 детей и взрослый пострадали в результате ДТП под Уфой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, столкнулись школьный автобус и «КамАЗ». Дети ехали на экскурсию на карамельную фабрику. О предполагаемом виновнике ДТП не сообщается.

Всего в салоне автобуса находились 26 детей и 6 взрослых. Шестерых школьников госпитализировали. Среди пострадавших — водитель автобуса.

Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали при столкновении школьного автобуса с легковым автомобилем. В больницу доставили троих пострадавших.

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      Алан Босиков
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