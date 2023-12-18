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19:37, 18 декабря 2023Силовые структуры

Аферист из интернета обманул жительницу Подмосковья на 230 тысяч рублей

В Подмосковье аферист обманул женщину на 230 тысяч рублей, пообещав жениться

Фото: Unsplash

Мужчина обманул 35-летнюю жительницу Подмосковья на 230 тысяч рублей, пообещав жениться на ней. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, потерпевшая из Дубны работает в салоне красоты. Она познакомилась в интернете с иностранцем. Началось романтическое общение, и якобы влюбленный аферист пообещал прилететь в Россию и жениться. Вскоре обманщик сказал, что отправил на адрес подруги посылку со своими вещами. Затем ей пришло сообщение о проблемах на таможне, которые можно решить с помощью оплаты. Россиянка перевела на указанный номер 230 тысяч рублей. Большую часть суммы ей пришлось взять в кредит.

После этого кавалер перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

27 ноября сообщалось, что на Сахалине аферисты напугали российскую чиновницу проверкой и заставили оформить кредит.

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      Екатерина Кашурникова
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