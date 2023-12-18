В Японии заявили о потенциальной угрозе для США от ракеты КНДР

Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла бы покрыть территорию США

Дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. Это покрыло бы всю территорию США, передает агентство Kyodo со ссылкой на заместителя министра обороны Японии Синго Миякэ.

Миякэ заявил, что дальность полета могла бы составить 15 тысяч километров с учетом веса боеголовки. По его словам, ракета находилась в полете 73 минуты.

Высота полета северокорейской ракеты превысила шесть тысяч километров. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск ракеты произошел в 02:24 по московскому времени.

Ранее о запуске ракеты с территории Северной Кореи в сторону Японского моря сообщалось 17 декабря.

О том, что КНДР планирует провести соответствующие испытания, несколькими днями ранее объявила разведка Южной Кореи. Отмечалось, что новая модель межконтинентальной баллистической ракеты может достичь американской территории.