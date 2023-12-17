Стало известно о запуске КНДР ракеты в сторону Японского моря
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом стало известно южнокорейскому информагентству «Ренхап».
Издание ссылается на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Подробности о ракете не приводятся.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что, по информации разведки Южной Кореи, Северная Корея планирует испытания баллистической ракеты в декабре этого года. Отмечалось, что новая модель межконтинентальной баллистической ракеты может достичь американской территории.
Перед этим министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик пообещал властям КНДР возмездие и «адские разрушения» в случае атаки на страну. По его словам, у КНДР есть только два выбора — мир или разрушения.