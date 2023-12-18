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20:26, 18 декабря 2023Среда обитания

В российском регионе фекальный потоп вытеснил жильцов из дома

Двухнедельный фекальный потоп в алтайском доме вынудил жильцов переехать

Кадр: видео страница группы «Народный фронт | Алтайский край» во «ВКонтакте»

Подвал в доме детей сирот в Рубцовске две недели затоплен фекалиями. Невыносимый запах достиг десятого этажа, пишут пользователи соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Народный фронт».

Сточные воды выливаются также во двор, где идет стройка. В 35-градусный мороз жильцы дома страдают от комаров, размножающихся в подвале. Справиться с проблемой невозможно, даже заклеив дверные и оконные щели.

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Коммунальные службы и чиновники на жалобы жильцов не реагируют. Вонь от нечистот выселяет хозяев квартир: собственники, не дождавшись устранения последствий аварии, вынуждены переезжать вФ съемное жилье. Кроме того, местные власти не выполнили решение суда, по которому необходимо восстановить городской коллектор.

Ранее жители другого российского города, Перми, пожаловались на десятилетний фонтан из нечистот. Канализацию прорывает в одном и том же месте регулярно в сильный дождь и снегопад. В ответ на претензии Роспотребнадзор ответил, что дурной запах не является признаком плохого качества воздуха.

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      Виктория Клабукова
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