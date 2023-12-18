Названо время появления людей в Северной Америке

American Geophysical Union: люди могли появиться в Америке 24 тысячи лет назад

Ученые США назвали вероятное время появления первых людей в Северной Америке, которые могли воспользоваться морским ледяным путем около 24 тысяч лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи Американского геофизического союза (American Geophysical Union, AGU) изучили климат в древности по океаническим отложениям западного побережья Канады. Оказалось, что во время последнего ледникового максимума около 20 тысяч лет назад сила морских течений более чем в два раза превышала силу современных течений из-за более низкого уровня моря и ветров. В таких условиях путешествие на лодках из Евразии в Северную Америку было бы очень затрудненным.

В то же время ученые обнаружили признаки существования ледяного коридора, который образовывался каждую зиму из плавучего льда. Морской лед мог использоваться для передвижения и охоты на морских млекопитающих, и тем самым люди постепенно продвигались в Северную Америку. Эти условия могли способствовать миграции между 24,5 и 22 тысячами лет назад и между 16,4 и 14,8 тысячи лет назад.

Исследователи отмечают, что климатические данные лишь демонстрируют возможность миграции, а не доказывают ее. Однако эта гипотеза обеспечивает новую основу для понимания того, как люди могли попасть в Северную Америку без сухопутного моста или путешествия по океану.