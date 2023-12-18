Автолюбителям назвали ошибки при чистке стекла ото льда

«Белновости»: пластиковая карта может повредить автостекло при очистке ото льда

С наступлением холодов на стеклах автомобиля образуется корка льда. Очищать заледеневшие окна необходимо аккуратно, чтобы не повредить машину. Популярные ошибки автолюбителей назвали эксперты «Белновостей».

Убрать наледь можно при помощи пластикового скребка или лопатки. Прибегать к использованию металлического скребка, старой пластиковой карты или компакт-дисков не стоит — они могут поцарапать стекло или повредить уплотнители для окон, поясняют специалисты.

Отскрести лед станет проще, если включить в салоне машины печку. Кондиционер поможет убрать влагу из воздуха. Лед на автостекле оттает быстрее, если распылить на окна антиобледенитель.

Ранее водителям дали советы по защите автомобиля от поломок зимой. В холодное время года стоит регулярно проверять тормозной баланс шин, вовремя заменять тормозную жидкость и заряжать аккумулятор.