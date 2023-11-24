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11:31, 24 ноября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по защите автомобиля от поломок зимой

Водителям посоветовали проверять тормозную систему во избежание поломок зимой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В холодное время года водителям стоит проверять состояние тормозной системы. Этот и другие советы, которые помогут защитить автомобиль от поломок зимой, россиянам дал руководитель маркетплейса ПЭК:MALL Сергей Буров, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, скользкие дороги увеличивают риск потери управления при резком торможении. Чтобы избежать этого, нужно отрегулировать тормозной баланс шин: передние и задние оси должны одинаково эффективно срабатывать при остановке авто, а колеса одной оси — включаться в работу одновременно и с одинаковыми усилиями. Буров советует проверить всю тормозную систему, включая основные узлы.

Кроме того, следует проверить и при необходимости заменить тормозную жидкость. В ней может скапливаться влага, которая зимой замерзает и не дает машине остановиться при нажатии педали тормоза. Если же автомобиль заводится через раз, а при запуске стартер медленно прокручивает двигатель или наблюдается снижение оборотов, дело может быть в аккумуляторе. Зимой батарея меньше держит заряд, поэтому первым делом стоит поставить машину в тепло, зарядить аккумулятор и повторить попытку. Выход аккумулятора из строя также может быть связан с падением плотности электролита.

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При низком уровне антифриза система охлаждения двигателя выходит из строя. Буров отметил, что важно контролировать показатель и доливать готовые растворы антифриза. Помимо этого, бачок стеклоомывателя иногда лопается на морозе, поэтому нужно залить в него незамерзайку. «Ни в коем случае не добавляйте антифриз, который содержит смазывающие вещества и пленкой растекается по лобовому стеклу», — подчеркнул эксперт.

Избавиться от проблемы быстро запотевающих стекол поможет замена салонных фильтров и смазки в хладагенте системы кондиционирования. Важно помнить и о резине: во избежание заносов и аварийных ситуаций не рекомендуется передвигаться на летней резине при температуре ниже пяти градусов тепла.

Буров добавил, что агрессивные химические вещества портят кузов автомобиля, поэтому зимой автомобиль нужно мыть чаще, а также обрабатывать воском или другим защитным покрытием. При этом ополаскивать машину горячей водой нельзя — это приведет к трещинам на стеклах и покрытии.

Ранее специалисты назвали наиболее выгодные в обслуживании авто. Лидером оказался Nissan Qashqai.

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      Александра Качан
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