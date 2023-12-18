Balenciaga представил платье в виде мусорного мешка за 664 тысячи рублей

Французский бренд Balenciaga представил платье в виде мусорного пакета за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на официальном сайте модного дома.

Речь идет о блестящем платье длины макси с узлом на декольте, которое выполнено из хлопка и полиуретана. Согласно описанию, в имитирующее черный мусорный мешок платье вшиты корсет и потайная молния. Стоимость данного предмета гардероба составила 7350 долларов (664 тысячи рублей). Платье доступно к предзаказу в онлайн-бутике марки.

Ранее в декабре огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети. На показе в Лос-Анджелесе манекенщики дефилировали в том числе в огромных кроссовках 10XL модного дома. Изделия отличались широкой подошвой, которая явно контрастировала с размером человеческой ноги. «Эта обувь должна быть незаконна», «Лягушачья мода», — шутили юзеры в многочисленных публикациях.