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08:05, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили о превосходстве армии России над ВСУ

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне укрепления армии России

Фото: Unsplash

Обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что армия России превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

Подгурский подчеркнул, что украинские военные исчерпали все ресурсы на фоне укрепления и роста российских сил. По его словам, Москва «поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов».

«Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента [России Владимира] Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку», — отметил западный эксперт. Журналист добавил, что текущая обстановка в сфере финансов и военной промышленности Украины не помогает ее армии.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер указал на большие потери ВСУ. По его словам, в этом виновата некомпетентность киевских властей и руководства ВС США.

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      Марина Совина
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