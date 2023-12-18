На Западе заявили о превосходстве армии России над ВСУ

Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне укрепления армии России

Обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что армия России превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

Подгурский подчеркнул, что украинские военные исчерпали все ресурсы на фоне укрепления и роста российских сил. По его словам, Москва «поставляет массу новой, а также отремонтированной и модернизированной техники из постсоветских ресурсов».

«Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента [России Владимира] Путина, на фронте насчитывается 240 тысяч, прошли достаточно хорошую подготовку», — отметил западный эксперт. Журналист добавил, что текущая обстановка в сфере финансов и военной промышленности Украины не помогает ее армии.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер указал на большие потери ВСУ. По его словам, в этом виновата некомпетентность киевских властей и руководства ВС США.

