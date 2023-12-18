Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 18 декабря 2023Мир

Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери среди мобилизованных из-за некомпетентности киевских властей и руководства ВС США.

«Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы», — заявил он.

Экс-разведчик подчеркнул, что вина за гибель огромного числа украинцев лежит на НАТО. В связи с этим, по мнению Риттера, следует уволить руководство американских вооруженных сил в связи с некомпетентностью.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Он заявил, что все граждане, которые хотели вступить в ряды ВСУ, сделали это в первые полгода спецоперации. По его словам, хорошего ответа на вопрос о том, кого сейчас призывают, не будет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости