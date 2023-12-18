Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери среди мобилизованных из-за некомпетентности киевских властей и руководства ВС США.

«Что же, 80-90 процентов от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы», — заявил он.

Экс-разведчик подчеркнул, что вина за гибель огромного числа украинцев лежит на НАТО. В связи с этим, по мнению Риттера, следует уволить руководство американских вооруженных сил в связи с некомпетентностью.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Он заявил, что все граждане, которые хотели вступить в ряды ВСУ, сделали это в первые полгода спецоперации. По его словам, хорошего ответа на вопрос о том, кого сейчас призывают, не будет.