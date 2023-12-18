AP: бойцы ВСУ пожаловались на уныние из-за больших потерь и дефицита боеприпасов

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери при дефиците боеприпасов и экипировки. На растущее на фронте уныние украинские военные пожаловались в интервью Associated Press.

«Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют», — сказал военный с позывным Боксер.

Другой боец сообщил, что подготовка операторов дронов, которые стали крайне важны для ведения боевых действий, слишком затягивается, из-за чего растут потери. «Мы потратили время впустую», — признал он с сожалением.

При этом командир 59-й бригады ВСУ заявил, что если у его солдат закончатся боеприпасы, то он отдаст им приказ идти на Российскую армию с лопатами.

Ранее украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что армия испытывает трудности с личным составом, но командование готовит резервы к масштабным действиям в будущем.