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19:45, 18 декабря 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на растущее уныние на фронте

AP: бойцы ВСУ пожаловались на уныние из-за больших потерь и дефицита боеприпасов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери при дефиците боеприпасов и экипировки. На растущее на фронте уныние украинские военные пожаловались в интервью Associated Press.

«Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют», — сказал военный с позывным Боксер.

Другой боец сообщил, что подготовка операторов дронов, которые стали крайне важны для ведения боевых действий, слишком затягивается, из-за чего растут потери. «Мы потратили время впустую», — признал он с сожалением.

При этом командир 59-й бригады ВСУ заявил, что если у его солдат закончатся боеприпасы, то он отдаст им приказ идти на Российскую армию с лопатами.

Ранее украинский генерал Александр Тарнавский рассказал, что армия испытывает трудности с личным составом, но командование готовит резервы к масштабным действиям в будущем.

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      Алевтина Запольская
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