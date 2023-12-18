Брэдли Купер ввел запрет на стулья во время съемок

Актер Брэдли Купер запретил использовать стулья на съемках фильма «Маэстро»

Американский актер Брэдли Купер во время разговора с режиссером Спайком Ли заявил, что ввел запрет на использование стульев на съемочной площадке фильма «Маэстро». Его слова приводит Variety.

По мнению Купера, этот предмет мебели негативно влияет на рабочую атмосферу. «Стульев нет. Я всегда ненавидел стулья на съемочной площадке. Ваша энергия падает, как только вы садитесь в кресло», — заявил актер.

В августе еврейские организации отреагировали на накладной нос Брэдли Купера в биографической драме «Маэстро». «Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество», — сказали в организации.