Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:05, 18 декабря 2023Культура

Брэдли Купер ввел запрет на стулья во время съемок

Актер Брэдли Купер запретил использовать стулья на съемках фильма «Маэстро»

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Американский актер Брэдли Купер во время разговора с режиссером Спайком Ли заявил, что ввел запрет на использование стульев на съемочной площадке фильма «Маэстро». Его слова приводит Variety.

По мнению Купера, этот предмет мебели негативно влияет на рабочую атмосферу. «Стульев нет. Я всегда ненавидел стулья на съемочной площадке. Ваша энергия падает, как только вы садитесь в кресло», — заявил актер.

В августе еврейские организации отреагировали на накладной нос Брэдли Купера в биографической драме «Маэстро». «Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество», — сказали в организации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Мы больше никогда не выступим без флага и гимна» Российские спортсмены начали отказываться от участия в Олимпиаде

      В России возвели три уникальных моста

      Проживание в отелях Москвы на Новый год сравнялось по цене с подержанным авто

      Лавров оценил идею о размещении украинских F-16 на авиабазах НАТО

      Лавров раскрыл планы Запада по Украине

      В России оценили влияние поставок турецких яиц на цены

      Брэдли Купер ввел запрет на стулья во время съемок

      Байден расстроился из-за низкого рейтинга одобрения

      Электрокар проехал от Северного до Южного полюса

      В России оценили перспективы развития торговли с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости