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15:49, 21 августа 2023Культура

Еврейские организации отреагировали на накладной нос Брэдли Купера

Еврейские организации поддержали Брэдли Купера на фоне критики из-за носа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Еврейские организации отреагировали на накладной нос американского актера Брэдли Купера в биографической драме «Маэстро». Об этом пишет портал TMZ.

В картине актер исполнил роль композитора Леонарда Бернстайна. После просмотра трейлера некоторые пользователи сети раскритиковали Купера за искусственный нос, заявив, что он является проявлением антисемитских стереотипов.

В Американском еврейском комитете сообщили, что не считают решение создателей фильма оскорбительным. «Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество», — сказали в организации.

«На протяжении всей истории евреи часто изображались в антисемитских и пропагандистских фильмах злыми карикатурными персонажами с большими крючковатыми носами. Этот фильм, байопик о легендарном дирижере Леонарде Бернстайне — не тот случай», — высказались в Антидиффамационной лиге.

Ранее Брэдли Купер рассказал, что фильм «Мальчишник в Вегасе» помог ему справиться с наркотической зависимостью.

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    Варвара Кошечкина
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