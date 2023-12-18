Мошенник под видом Буйнова попытался выманить деньги у директора артиста

Директор Буйнова Пудовкин заявил о притворяющемся артистом мошеннике

Мошенник, выдавший себя в Telegram за народного артиста России Александра Буйнова, пытался выманить у директора музыканта деньги — десять тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор певца Сергей Пудовкин.

Собеседник издания отметил, что впервые в жизни столкнулся с deepfake и мошенником, который общался с ним под видом артиста.

«В течение двух дней я общался с народным артистом России Александром Буйновым. Сообщения поступали, как я считал, от него. Так вот, это оказался обман. Александр Буйнов ничего об этом не знал. Этой переписки у него в Telegram нет. Таким образом произошла попытка похитить, выманить десять тысяч USDT или десять тысяч долларов», — поделился Пудовкин.

Директор Буйнова сообщил, что они с музыкантом собираются обратиться в полицию.

Если кому-то поступит сообщение с Telegram или с телефона Александра Буйнова, просим иметь в виду, что, возможно, это то самое мошенничество Сергей Пудовкин директор Александра Буйнова

«Не знаю, кто за этим стоит, но ситуация крайне опасная. Это было очень убедительно. Потому что этот вор присылал сообщения, присылал видео Александра Буйнова, взятые в интернете, и пытался установить доверительный контакт. Форма общения и видео доказывали и показывали, что это Александр Буйнов. Вовремя это было понято. Сейчас мы сделаем все необходимые процессуальные действия. Но это предупреждение для всех — не все, что приходит в Telegram, даже если видно, что это тот человек, тот телефон, является правдой», — заключил он.

В июле российский певец Александр Буйнов рассказывал, что ему удалось сохранить дружбу с Аллой Пугачевой после ее переезда в Израиль осенью прошлого года. Артист признавался, что после отъезда своей коллеги начал реже с ней общаться и поддерживал связь только по переписке.

