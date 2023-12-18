Мошенник под видом Буйнова попытался выманить деньги у директора артиста
Мошенник, выдавший себя в Telegram за народного артиста России Александра Буйнова, пытался выманить у директора музыканта деньги — десять тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор певца Сергей Пудовкин.
Собеседник издания отметил, что впервые в жизни столкнулся с deepfake и мошенником, который общался с ним под видом артиста.
«В течение двух дней я общался с народным артистом России Александром Буйновым. Сообщения поступали, как я считал, от него. Так вот, это оказался обман. Александр Буйнов ничего об этом не знал. Этой переписки у него в Telegram нет. Таким образом произошла попытка похитить, выманить десять тысяч USDT или десять тысяч долларов», — поделился Пудовкин.
Директор Буйнова сообщил, что они с музыкантом собираются обратиться в полицию.
Если кому-то поступит сообщение с Telegram или с телефона Александра Буйнова, просим иметь в виду, что, возможно, это то самое мошенничество
«Не знаю, кто за этим стоит, но ситуация крайне опасная. Это было очень убедительно. Потому что этот вор присылал сообщения, присылал видео Александра Буйнова, взятые в интернете, и пытался установить доверительный контакт. Форма общения и видео доказывали и показывали, что это Александр Буйнов. Вовремя это было понято. Сейчас мы сделаем все необходимые процессуальные действия. Но это предупреждение для всех — не все, что приходит в Telegram, даже если видно, что это тот человек, тот телефон, является правдой», — заключил он.
В июле российский певец Александр Буйнов рассказывал, что ему удалось сохранить дружбу с Аллой Пугачевой после ее переезда в Израиль осенью прошлого года. Артист признавался, что после отъезда своей коллеги начал реже с ней общаться и поддерживал связь только по переписке.