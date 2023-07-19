Буйнов рассказал о дружбе с Пугачевой после ее отъезда из России

Александр Буйнов заявил, что сохранил дружбу с Аллой Пугачевой после ее отъезда из России

Российский певец Александр Буйнов рассказал, что ему удалось сохранить дружбу с исполнительницей Аллой Пугачевой после ее переезда в Израиль осенью прошлого года. Об этом он сообщил в интервью шоу «Эмпатия Манучи», доступном на YouTube.

Артист признался, что после отъезда своей коллеги начал реже с ней общаться и поддерживал связь только по переписке. Буйнов предположил, что «горячая фаза» их дружбы прекратилась, так как Пугачева была далеко.

Исполнитель отметил, что сталкивался с комментариями поклонников певицы, которые обвиняли его в том, что он предал 40-летнюю дружбу, а также заявил, что его отношение к коллеге не поменялось после ее отъезда.

По словам Буйнова, он увиделся с Пугачевой на церемонии прощания с модельером Вячеславом Юдашкиным: «Я к ней подошел и сказал: "Привет, сестра. Как дела?". Она на меня посмотрела и сказала: "Здорова, брат". Вот это было реально, слово в слово. Перекинулись еще парой фраз и все».

Ранее бывшие сотрудники Аллы Пугачевой раскрыли ее гонорар за выступление на частном мероприятии.