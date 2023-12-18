Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:52, 18 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего сенатора Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу о мошенничестве

В Петербурге бывшего сенатора Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Новое уголовное дело в отношении Сабадаша касается трех эпизодов мошенничества. По ходатайству следствия на время расследования суд оставил обвиняемого под стражей. До этого, в пятницу, 15 декабря, он был освобожден в зале суда после оглашения приговора по делам о мошенничестве и легализации преступных доходов.

Куйбышевский районный суд в тот же день продлил Сабадашу срок задержания на 72 часа. Уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

      Папарацци запечатлели 42-летнюю Адриану Лиму без макияжа

      Песня Юрия Шатунова стала трендом у иностранцев

      Российского судью проверят после случайного ранения друга на охоте

      Известный российский комик рассказал о депрессии

      Турист притворился жертвой ограбления в попытке скрыть измену и сбежал из страны

      Россиян призвали снимать на видео фейерверки во дворах

      Стало известно об интересе турецкого клуба к игроку ЦСКА

      Названо время появления людей в Северной Америке

      Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости