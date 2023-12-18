Бывшего сенатора Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу о мошенничестве

В Петербурге бывшего сенатора Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу

В Санкт-Петербурге бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша отправили в СИЗО по новому делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Новое уголовное дело в отношении Сабадаша касается трех эпизодов мошенничества. По ходатайству следствия на время расследования суд оставил обвиняемого под стражей. До этого, в пятницу, 15 декабря, он был освобожден в зале суда после оглашения приговора по делам о мошенничестве и легализации преступных доходов.

Куйбышевский районный суд в тот же день продлил Сабадашу срок задержания на 72 часа. Уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела.

Александр Сабадаш, с 2003 по 2006 год являвшийся членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, в 1990-е был известен как «водочный король» Санкт-Петербурга, контролировавший значительные объемы торговли крепким спиртным на северо-западе. В число его активов входили компания «Ливиз», а также ОАО «Выборгская целлюлоза».