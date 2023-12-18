Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

Изменяющие партнеры выдают себя поведением, которое у всех меняется примерно одинаково, уверяет частный сыщик Аарон Бонд. Очевидные признаки измены он перечислил изданию Mirror.

Прежде всего, по его словам, меняется взаимодействие изменщика с телефоном: он меняет пароль, носит его с собой везде даже по дому, не дает им пользоваться и кладет дисплеем вниз. Кроме того, такие партнеры внезапно перестают делиться новостями о себе и о том, как прошел их день. «Изменять нелегко, запомнить всю ложь невозможно, ведь тебя могут поймать», — объяснил он.

Выдает изменщиков, как отметил Бонд, и изменившееся либидо — выросшее или потухшее. «Вы также можете заметить, что партнер начал пробовать в сексе новые вещи, которые вы раньше не делали», — добавил он.

Наконец, изменяющий партнер из-за напряжения и стресса начинает чаще искать поводы для ссор. «Они будут пытаться убедить себя в том, что проблема в вас, и критиковать на ровном месте. Вы не выгуляли собаку, не туда поставили посуду, не ту книгу прочли ребенку перед сном...», — привел примеры он.

Ранее психолог и сексолог Роберт Вайс назвал увлечение порнографией одной из основных причин конфликтов в паре. Он отметил: зачастую любитель контента для взрослых считает свое поведение нормальным, а его партнер — выходящим за границы дозволенного.