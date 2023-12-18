Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:01, 18 декабря 2023Экономика

Россиянам предложат брать кредиты по-новому

«Ъ»: микрофинансовые организации предложат россиянам кредитные линии до зарплаты
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В 2024 году многие российские микрокредитные организации намерены предложить своим клиентам новый вид кредитов — кредитные линии с суммами лимитов 15-50 тысяч рублей и сроками до полугода. Об этом со ссылкой на собственный опрос пишет «Коммерсантъ».

Преимуществом такого вида кредитов станет пониженная в два раза по сравнению с обычными микрозаймами (ограничены уровнем 0,8 процента в день) ставка. Она будет находиться в диапазоне 6-272 процента годовых.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев объяснил, что такой продукт тоже окажет давление на предельную долговую нагрузку (ПДН, влияет на его возможность брать другие кредиты) заемщика, но только один раз. В дальнейшем один и тот же клиент может брать и погашать много займов без их учета в долговой нагрузке.

Глава компании «Займер» Роман Макаров отметил, что если тестирование продукта пройдет успешно, то к концу года его доля в общем объеме выдачи микрокредитов может составить до трети. Саму кредитную линию хотят оформить в виде виртуальной карты с кредитными лимитом. Директор по продуктам Moneyman Анна Панкратова заметила, что формат карты привычен россиянам, а ее пользователями могут стать те, кому отказали банки.

Материалы по теме:
Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Как это повлияет на курсы валют, кредиты и ипотеку?
Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку.Как это повлияет на курсы валют, кредиты и ипотеку?
15 декабря 2023
По 100 рублей и выше. Что происходит с ценами на яйца в России?
По 100 рублей и выше.Что происходит с ценами на яйца в России?
11 декабря 2023

Впрочем, директор по продуктам МФК «МигКредит» Никита Коточигов предположил, что для запуска такого продукта время еще не пришло. В профильной саморегулируемой организации «МиР» полагают, что в условиях ограничения органического роста отрасли микрокредитов, ее участники в любом случае будут пытаться осваивать смежные сегменты, поэтому такой продукт, как кредитная линия и виртуальная карта, в том или ином виде все равно появится.

На прошлой неделе в ходе мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России выступил против ликвидации микрофинансовых организаций, потому что они помогают многим людям. Вместе с тем он отметил, что если компания злоупотребляет доверием людей, то ее надо приводить в чувство.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

      Российский самолет с пассажирами на борту приготовился к аварийной посадке

      Трампа обвинили в подражании Гитлеру из-за слов о мигрантах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости