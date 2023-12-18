Россиянам предложат брать кредиты по-новому

«Ъ»: микрофинансовые организации предложат россиянам кредитные линии до зарплаты

В 2024 году многие российские микрокредитные организации намерены предложить своим клиентам новый вид кредитов — кредитные линии с суммами лимитов 15-50 тысяч рублей и сроками до полугода. Об этом со ссылкой на собственный опрос пишет «Коммерсантъ».

Преимуществом такого вида кредитов станет пониженная в два раза по сравнению с обычными микрозаймами (ограничены уровнем 0,8 процента в день) ставка. Она будет находиться в диапазоне 6-272 процента годовых.

Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев объяснил, что такой продукт тоже окажет давление на предельную долговую нагрузку (ПДН, влияет на его возможность брать другие кредиты) заемщика, но только один раз. В дальнейшем один и тот же клиент может брать и погашать много займов без их учета в долговой нагрузке.

Глава компании «Займер» Роман Макаров отметил, что если тестирование продукта пройдет успешно, то к концу года его доля в общем объеме выдачи микрокредитов может составить до трети. Саму кредитную линию хотят оформить в виде виртуальной карты с кредитными лимитом. Директор по продуктам Moneyman Анна Панкратова заметила, что формат карты привычен россиянам, а ее пользователями могут стать те, кому отказали банки.

Впрочем, директор по продуктам МФК «МигКредит» Никита Коточигов предположил, что для запуска такого продукта время еще не пришло. В профильной саморегулируемой организации «МиР» полагают, что в условиях ограничения органического роста отрасли микрокредитов, ее участники в любом случае будут пытаться осваивать смежные сегменты, поэтому такой продукт, как кредитная линия и виртуальная карта, в том или ином виде все равно появится.

На прошлой неделе в ходе мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным» президент России выступил против ликвидации микрофинансовых организаций, потому что они помогают многим людям. Вместе с тем он отметил, что если компания злоупотребляет доверием людей, то ее надо приводить в чувство.

