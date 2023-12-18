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05:23, 18 декабря 2023Россия

Депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью о борьбе русских и рептилоидов

Депутат ГД Ананских и генерал ФСБ написали статью о борьбе русских и рептилоидов
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash.com

Депутат Госдумы Игорь Ананских и генерал-лейтенант запаса ФСБ Игорь Миронов написали статью о борьбе русских и рептилоидов. Она опубликована в научном журнале «Юридическая наука и современность».

Материал озаглавлен «Российская семья как основа отечественной государственности». В ней сообщается, что на Земле есть люди двух видов, первый из них руководствуется высокими нравственными принципами, а основными ценностями являются мир, семья, дети и созидание.

Второй вид создавался «с помощью космических генных технологий», ему авторы приписывают желание войны, революций, террора, а также педофилию, людоедство и наркоманию. В статье их называют «зверолюди», генно-модифицированные существа, биологический искусственный интеллект.

Таким образом депутат и генерал попытались объяснить ненависть коллективного Запада к русским. Они полагают, что в мире существуют некие тайные структуры, которые работают над тем, чтобы передать власть на Земле «представителям рептилоидной космической цивилизации». Для этого им нужно уничтожить русских и нравственно разложить женщин.

Авторы также критикуют феминизм и равенство полов, половое воспитание как путь к развратному поведению, считают, что либерализм направлен на превращение человека в зверя для удовлетворения инстинктов, а среди форм гибридной войны против русских — проституция и аборты.

В статье также говорится, что уничтожение славянорусского населения России началось с введением демократических реформ и преобразований. Ананских и Миронов посетовали, что русские перестали «плодиться и размножаться».

В июле заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами.

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      Марина Совина
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