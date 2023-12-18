Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Девушка получила сообщение от незнакомки и узнала неприятную правду о бойфренде

Фото: Tom The Photographer / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Old_Ganache_2093 поделилась на портале историей о том, как получила в соцсети сообщение от незнакомки, узнала от нее неприятную правду о бойфренде и отомстила ему. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста и одобрили ее поступок.

Девушка отметила, что они с бойфрендом встречались более пяти лет. Они вместе переехали жить в другую страну, а кроме того, в трудное для парня время она поддерживала его финансово, помогала с обучением и устройством на работу.

Около полугода назад девушка получила в соцсети сообщение от незнакомки, которая представилась девушкой ее бойфренда, живущей в стране, откуда они уехали. Она рассказала автору поста, что хочет устроить онлайн-вечеринку для парня по случаю его дня рождения. «Видимо, он сказал ей, что я его близкая подруга, так что она решила пригласить и меня. (...) Я продолжила беседовать с ней как ни в чем ни бывало, чтобы собрать как можно больше информации. Оказалось, они с моим парнем встречались уже восемь лет (из которых в течение 5,5 года он встречался с обеими нами) и назначили дату свадьбы», — пояснила девушка.

Материалы по теме:
Домогательства, измены и порно. Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
Домогательства, измены и порно.Как самая известная многодетная семья Америки оказалась в центре секс-скандала?
11 ноября 2022
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

Героиня истории рассказала о случившемся бойфренду, и он подтвердил слова другой девушки. «Он сказал, что у него не было другого выбора, кроме как не бросать ту девушку, поскольку он встретил ее первой», — добавила автор публикации. В течение нескольких дней после этого разговора рассказчица собирала доказательства, того, что они с парнем встречались, а затем отправила их второй девушке.

После этого невеста отменила свадьбу. По словам рассказчицы, бывший бойфренд затем потребовал от нее вернуть средства, которые он потратил на подготовку к свадьбе, однако она отказалась и порвала все контакты с ним.

«Ты не виновата в том, что он изменщик. Не знаю, о чем он вообще думал, когда состоял в отношениях с будущей женой и девушкой на стороне», «Все это — его вина и его ответственность. Ты ничего ему не должна», «Предательство и обман твоего бывшего парня неприемлемы, и ты не несешь ответственности за последствия его действий», — ответили автору поста в комментариях.

Ранее мужчина признался на Reddit, что предложил жене встречаться с другими людьми и столкнулся с внезапным последствием этого. Он заявил, что хочет вернуть моногамные отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Девушка получила сообщение от незнакомки и узнала неприятную правду о бойфренде

      Россияне назвали требующую частого ремонта зону квартир

      В США заявили о полной изоляции из-за России

      В США заявили о планах начать переговоры с Россией

      В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

      Россиянин поехал к пирамидам в Египте и пожаловался на верблюжьи фекалии

      В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией

      Депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью о борьбе русских и рептилоидов

      Состоятельный предприниматель попросил кастрировать его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости