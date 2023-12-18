Девушка получила сообщение от незнакомки и узнала неприятную правду о бойфренде

Пользовательница Reddit с ником Old_Ganache_2093 поделилась на портале историей о том, как получила в соцсети сообщение от незнакомки, узнала от нее неприятную правду о бойфренде и отомстила ему. В комментариях многие пользователи поддержали автора поста и одобрили ее поступок.

Девушка отметила, что они с бойфрендом встречались более пяти лет. Они вместе переехали жить в другую страну, а кроме того, в трудное для парня время она поддерживала его финансово, помогала с обучением и устройством на работу.

Около полугода назад девушка получила в соцсети сообщение от незнакомки, которая представилась девушкой ее бойфренда, живущей в стране, откуда они уехали. Она рассказала автору поста, что хочет устроить онлайн-вечеринку для парня по случаю его дня рождения. «Видимо, он сказал ей, что я его близкая подруга, так что она решила пригласить и меня. (...) Я продолжила беседовать с ней как ни в чем ни бывало, чтобы собрать как можно больше информации. Оказалось, они с моим парнем встречались уже восемь лет (из которых в течение 5,5 года он встречался с обеими нами) и назначили дату свадьбы», — пояснила девушка.

Героиня истории рассказала о случившемся бойфренду, и он подтвердил слова другой девушки. «Он сказал, что у него не было другого выбора, кроме как не бросать ту девушку, поскольку он встретил ее первой», — добавила автор публикации. В течение нескольких дней после этого разговора рассказчица собирала доказательства, того, что они с парнем встречались, а затем отправила их второй девушке.

После этого невеста отменила свадьбу. По словам рассказчицы, бывший бойфренд затем потребовал от нее вернуть средства, которые он потратил на подготовку к свадьбе, однако она отказалась и порвала все контакты с ним.

«Ты не виновата в том, что он изменщик. Не знаю, о чем он вообще думал, когда состоял в отношениях с будущей женой и девушкой на стороне», «Все это — его вина и его ответственность. Ты ничего ему не должна», «Предательство и обман твоего бывшего парня неприемлемы, и ты не несешь ответственности за последствия его действий», — ответили автору поста в комментариях.

Ранее мужчина признался на Reddit, что предложил жене встречаться с другими людьми и столкнулся с внезапным последствием этого. Он заявил, что хочет вернуть моногамные отношения.