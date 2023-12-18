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19:15, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл разницу между пациентами из России и США

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что пациенты из США, в отличие от россиян, не занимаются самолечением. Выпуск, в котором он раскрыл эту разницу, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что долгое время работал врачом в Соединенных Штатах. По словам врача, когда он назначал американцам какое-либо лекарство, они просто выполнял все предписания. «Там пациент не думает. (...) Пациент это делает. Он относится [к своем здоровью] как автомеханик [к машине]» — объяснил доктор.

Пациенты же из России, задавали врачу много дополнительных вопросов о назначенных таблетках. «Я говорю: "Одну таблетку три раза в день". "А какая это таблетка? А что мне от этого будет? А зачем мне надо три раза, доктор, а может быть, два?"» — описал Мясников российских пациентов. Он подчеркнул, что из-за подобных рассуждений люди могли самостоятельно прекратить принимать препараты. По мнению врача, это является самолечением.

Ранее Мясников рассказал, что прием гормональных препаратов может быть опасен. По словам врача, они увеличивают риск сердечных недугов у женщин после менопаузы.

Мария Большакова
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