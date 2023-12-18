Ехавшей спасать 14-летнего боксера скорой пришлось стоять у закрытого шлагбаума

В Первоуральске ехавшей к 14-летнему боксеру скорой пришлось ждать у шлагбаума

Ехавшей спасать потерявшего сознание во время турнира 14-летнего боксера скорой пришлось стоять у закрытого шлагбаума в Первоуральске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованных изданием кадрах видно, как автомобиль стоит в перегороженном проезде, но диспетчер не открывает шлагбаум. Машине пришлось ждать около тридцати секунд — после этого один из очевидцев самостоятельно вручную поднял шлагбаум, позволив скорой проехать.

Кроме того, как отмечает Shot, подъезд к самому зданию комплекса, где проходил турнир, также оказался затруднен из-за плохо почищенной дороги.

Известно, что подростку стало плохо после того, как он пропустил несколько ударов от соперника во время финала городского первенства. В машине скорой помощи школьнику стало хуже, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.