Потерявший сознание на турнире по боксу школьник попал на видео

Появилось видео боя с потерявшим сознание 14-летним боксером в Первоуральске

В Первоуральске Свердловской области 14-летний школьник потерял сознание во время боксерского поединка. Видеозапись с места происшествия появилась в Telegram-канале спортивного журналиста Александра Лютикова.

По его информации, юный спортсмен вышел на ринг и через некоторое время упал в обморок. Инцидент произошел во время финала городского первенства. На место прибыла бригада медицинских сотрудников. Однако в машине скорой помощи школьнику стало хуже, врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Журналист добавил, что не представляет, как себя чувствует соперник 14-летнего юноши.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области десятиклассник впал в кому после тренировки по борьбе. Школьник вернулся домой после занятия грэпплингом и через какое-то время потерял сознание. Прибывшим на место происшествия врачам не удалось спасти подростка.