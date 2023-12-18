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19:39, 18 декабря 2023Мир

Эрдоган предложил оживить переговоры по Украине

TRT Haber: Эрдоган заявил о готовности Турции оживить переговоры по Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турция готова оживить процесс стамбульских переговоров по Украине. С таким предложением в эфире телеканала TRT Haber выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы готовы оживить прерванный процесс переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине», — сказал он на встрече со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Эрдоган также выразил свое согласие с позицией Орбана, что «военного решения в Палестине и на Украине нет».

В июле президент РФ Владимир Путин назвал «в целом приемлемым» проект стамбульского соглашения с Украиной. При этом Киев выбросил его «в мусорное ведро», отметил российский лидер.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.

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      Глеб Бажуткин
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