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13:52, 18 декабря 2023Мир

ЕС объявит новый пакет санкций против России

РИА: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу 18 декабря

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) объявит новый пакет санкций против России, который вступит в силу 18 декабря. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«Запущена письменная процедура [формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС], и мы ожидаем публикацию уже сегодня», — сказал осведомленный источник агентства в Совете Евросоюза.

Ранее в России объяснили трудности с согласованием новых санкций ЕС против Москвы. Страны блока сами несут огромные потери из-за антироссийских санкций, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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      Виктория Кондратьева
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