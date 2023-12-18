РИА: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу 18 декабря

Европейский союз (ЕС) объявит новый пакет санкций против России, который вступит в силу 18 декабря. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«Запущена письменная процедура [формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС], и мы ожидаем публикацию уже сегодня», — сказал осведомленный источник агентства в Совете Евросоюза.

Ранее в России объяснили трудности с согласованием новых санкций ЕС против Москвы. Страны блока сами несут огромные потери из-за антироссийских санкций, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.