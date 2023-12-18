ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

ЕC освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против Москвы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

Освобождение продлено до 28 июня 2024 года.

Указывается, что освобождение от ценового механизма нужно для энергетической безопасности некоторых стран. Речь, в частности, идет про Японию.

Совет ЕС утвердил 12-й пакет против России в понедельник, 18 декабря. Целью названо дополнительное ослабление экономического и военного потенциала Москвы.