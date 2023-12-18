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23:57, 18 декабря 2023Экономика

ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

ЕC освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций против Москвы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в «Официальном журнале ЕС», где опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

Освобождение продлено до 28 июня 2024 года.

Указывается, что освобождение от ценового механизма нужно для энергетической безопасности некоторых стран. Речь, в частности, идет про Японию.

Совет ЕС утвердил 12-й пакет против России в понедельник, 18 декабря. Целью названо дополнительное ослабление экономического и военного потенциала Москвы.

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      Марина Совина
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